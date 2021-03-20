В Кировске пьяный маляр мог избить юную помощницу: она впала в кому

Мужчину мог избить девушку, после чего она впала в кому. Фото: Pixabay

Мужчину мог избить девушку, после чего она впала в кому. Фото: Pixabay

Мужчина уверяет, что ударил девушку в целях самообороны.

В Ленинградской области 47-летнего маляра подозревают в избиении юной помощницы. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось в Кировске. По предварительным данным, мужчина избил 17-летнюю девушку, после чего она впала в кому. Причиной агрессии мог стать алкоголь и конфликт. Сам маляр уверяет, что девочка напала на него, а ударил он ее, чтобы защититься, но просто не рассчитал силу.

Полицейские не верят в такую версию событий, они считают, что мужчина придумал историю, чтобы избежать наказания. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяные посиделки с приятелями закончились для петербуржца избиением и грабежом.