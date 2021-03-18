Пьяные посиделки с приятелями закончились для петербуржца избиением и грабежом

В Петербурге задержали подозреваемых в грабеже смартфона у знакомого. Возбуждено уголовно дело.

Преступный инцидент произошел 16 марта в доме 6 по Северному проспекту. Вечером в полицию обратился 51-летний мужчина с заявлением о том, что в одной из квартир четверо знакомых избили его, после чего похитили его мобильный телефон. Драка возникла на фоне пьяной ссоры.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские задержали на месте знакомых заявителя — мужчин в возрасте 30 и 42 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое избили мужчину битой, а после лишили телефона и денег в парадной на Московском проспекте.