Пьяные посиделки с приятелями закончились для петербуржца избиением и грабежом

Пьяные посиделки с приятелями закончились для петербуржца избиением и грабежом
Полицейские задержали подозреваемых. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

В Петербурге задержали подозреваемых в грабеже смартфона у знакомого. Возбуждено уголовно дело.

Преступный инцидент произошел 16 марта в доме 6 по Северному проспекту. Вечером в полицию обратился 51-летний мужчина с заявлением о том, что в одной из квартир четверо знакомых избили его, после чего похитили его мобильный телефон. Драка возникла на фоне пьяной ссоры.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские задержали на месте знакомых заявителя — мужчин в возрасте 30 и 42 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое избили мужчину битой, а после лишили телефона и денег в парадной на Московском проспекте.

грабеж ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяные посиделки с приятелями закончились для петербуржца избиением и грабежом
Родители в Петербурге добились выдачи формы детям, участвующим в олимпиадах
Ученые назвали людей, рискующих повторно подхватить коронавирус
Утренние пробки в Петербурге составили четыре балла
Спасатели час тушили садовый дом на Дачной улице
Петербуржцев предупредили о гололеде и небольшом снегопаде в четверг
Число случаев коронавируса в мире превысило 120,9 млн
Трое человек пострадали в ДТП с пешеходом в Металлострое