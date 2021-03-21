21 марта: что можно и нельзя делать в день Преподобного Феофилакта исповедника 

21 марта православная церковь чтит память Преподобного Феофилакта исповедника. О народных приметах рассказывает gazeta.spb.ru.
Святой Феофилакт жил в Константинополе в VIII веке во время иконоборческой ереси. Для православия наступили мирные времена. Монастыри вновь стали пополняться насельниками.
Святой обладал даром чудотворения.
Но за пророчество о скорой гибели императора-иконоборца Льва Армянина его сослали в крепость в Малой Азии Стровиль. Там он пробыл 30 лет, до самой смерти.
21 марта наши предки верили, чтобы очистить свой дом от бед и печали нужно принести в него веточки вербы.
А вот сажать вербу считается плохим предзнаменованием. По примете, ослушавшийся запрета может скоро умереть.
Считалось, что если к этому дню прилетели жаворонки, то весна будет теплой.
В день святого Феофилакта строго запрещалось злиться и ссориться, иначе можно навлечь на себя большие неприятности.
Согласно примете, не стоит строить планы и браться за новые дела, все равно задуманное не осуществится.
По преданиям, категорически запрещено было оставлять в доме беспорядок, в противном случае замучают хлопоты и ненужная суета.
Этот день, считали, что не следует проводить в одиночестве или в семейном кругу, иначе год будет неудачным.
Во избежание этого созывали гостей и проводили день весело.
Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что 20 марта православная церковь чтит память Феодора Тирона.