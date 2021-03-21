21 марта: что можно и нельзя делать в день Преподобного Феофилакта исповедника

21 марта православная церковь чтит память Преподобного Феофилакта исповедника. О народных приметах рассказывает gazeta.spb.ru.

Свя­той Фе­о­фи­лакт жил в Кон­стан­ти­но­по­ле в VIII ве­ке во вре­мя ико­но­бор­че­ской ере­си. Для пра­во­сла­вия на­сту­пи­ли мир­ные вре­ме­на. Мо­на­сты­ри вновь ста­ли по­пол­нять­ся на­сель­ни­ка­ми.

Святой обладал даром чудотворения.

Но за пророчество о скорой гибели императора-иконоборца Льва Армянина его сослали в крепость в Малой Азии Стровиль. Там он пробыл 30 лет, до самой смерти.

21 марта наши предки верили, чтобы очистить свой дом от бед и печали нужно принести в него веточки вербы.

А вот сажать вербу считается плохим предзнаменованием. По примете, ослушавшийся запрета может скоро умереть.

Считалось, что если к этому дню прилетели жаворонки, то весна будет теплой.

В день свя­того Фе­о­фи­лакта строго запрещалось злиться и ссориться, иначе можно навлечь на себя большие неприятности.

Согласно примете, не стоит строить планы и браться за новые дела, все равно задуманное не осуществится.

По преданиям, категорически запрещено было оставлять в доме беспорядок, в противном случае замучают хлопоты и ненужная суета.

Этот день, считали, что не следует проводить в одиночестве или в семейном кругу, иначе год будет неудачным.

Во избежание этого созывали гостей и проводили день весело.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что 20 марта православная церковь чтит память Феодора Тирона.