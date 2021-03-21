Байден посчитал вице-президента Америки Камалу Харрис умнее себя

Американский лидер сказал, что вице-президент умнее себя. Фото: Pixabay

Американский лидер сказал, что вице-президент умнее себя. Фото: Pixabay

Джо Байден, представляя вице-президента Камалу Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты, заявил, что она умнее его. О словах американского лидера сообщается на сайте Белого дома.

Напомним, что Джо Байден вступил в должность президента Америки 20 января. При нем Камала Харрис заняла пост вице-президента.

Харрис стала первой женщиной и первой «цветной» фигурой на посту, который считается вторым по значимости в американской политике.

Во время посещения штата «Джорджия» на юго-востоке США Байден выступил с речью. А через время заметил, что ему следовало сразу предоставить слово Харрис.

«И я не должен был этого делать, потому что я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я», — добавил он.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что член палаты представителей Америки Мэтт Гетц в интервью высмеял американского лидера Джо Байдена за отказ говорить с российским президентом Владимиром Путиным.