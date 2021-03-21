В составе «Юнармии»: на борту «Авроры» юноши принесли клятву

В Петербурге на борту крейсера «Аврора» состоялась торжественная церемония принятия воспитанников в состав отряда Всероссийского общественного военно-патриотического движения «Юнармия». Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Более 20 ребят сводного юнармейского отряда Красногвардейского района «Красная Гвардия» принесли клятву и исполнили официальный гимн «Юнармии».

Теперь отряд носит имя Героя Советского Союза Леонида Георгиевича Белоусова.

Ребят поздравили, со вступлением в ряды «Юнармии», ветераны, старшие товарищи и командир крейсера капитан второго ранга Юрий Шишкарев.

Петербургские юнармейцы систематически бывают в соединениях и воинских частях Западного военного округа.

Они знакомятся с военной службой, боевой техникой, вооружением, средствами связи, учатся оказывать медицинскую помощь.

Также в качестве добровольцев воспитанники «Юнармии» активно работают с ветеранами Великой Отечественной войны.

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