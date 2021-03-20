Тыловое судно «Всеволод Бобров» отправилось на испытания в Балтийское море

Многочисленные проверки судна «Всеволод Бобров» позади, и сегодня корабль готов приступить к испытаниям на воде. Об этом сообщила пресс-служба ПАО СЗ «Северная верфь».

Планируется, что заводские ходовые испытания в Балтийском море продлятся около месяца.

На судне вместе с экипажем будет работать команда обслуживающая и испытывающая корабль.

Всего более 100 человек.

В апреле весь состав «Всеволода Боброва» должен приступить к уже государственным испытаниям.

Функционал корабля расширился.

В частности, увеличен инструментал палубы, усовершенствованы системы связи и навигации, корабль может выполнять погрузку даже в открытом море.

Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие.

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