Тыловое судно «Всеволод Бобров» отправилось на испытания в Балтийское море

Многочисленные проверки судна «Всеволод Бобров» позади, и сегодня корабль готов приступить к испытаниям на воде. Об этом сообщила пресс-служба ПАО СЗ «Северная верфь».
Планируется, что заводские ходовые испытания в Балтийском море продлятся около месяца.
На судне вместе с экипажем будет работать команда обслуживающая и испытывающая корабль.
Всего более 100 человек.
В апреле весь состав «Всеволода Боброва» должен приступить к уже государственным испытаниям.
Функционал корабля расширился.
В частности, увеличен инструментал палубы, усовершенствованы системы связи и навигации, корабль может выполнять погрузку даже в открытом море.
Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие.
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