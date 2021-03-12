В Черное море вошел испанский фрегат

Российские военные пристально наблюдают за кораблем НАТО.

В Черном море сегодня, 12 марта, зашел испанский фрегат «Кристобаль Колон». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Национальный центр управления обороной. Российские военные наблюдают за кораблем НАТО.

Отмечается, что это не первый раз, когда корабли НАТО курсируют в черноморской акватории. В январе были замечены сразу два американских борта. В ответ Москва провела учения. Российская сторона неоднократно заявляла, что подобные инциденты не способствуют стабильности.

Каковы цели испанского фрегата – непонятно, но пока обстановка спокойная.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фрегат из Петербурга столкнулся с судном Ice Rose близ Копенгагена. Свой курс судно изменило около 11 утра по московскому времени. Оно начало двигаться по кругу, а затем в обратном направлении. Его скорость снизилась в 12 раз.