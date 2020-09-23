Фрегат из Петербурга столкнулся с судном Ice Rose близ Копенгагена

Российский фрегат, который следовал из Петербурга в Швецию, столкнулся с торговым судном Ice Rose. Инцидент произошел в проливе между Данией и Швецией.

По данным сайта мониторинга морских судов, российский фрегат вышел из Петербурга, в Гетеборг он должен был прийти вечером в среду, 23 сентября. Свой курс судно изменило около 11 утра по московскому времени. Оно начало двигаться по кругу, а затем в обратном направлении. Его скорость снизилась в 12 раз.

Вскоре стало известно о столкновении фрегата с грузовым судном Ice Rose. По данным РИА Новости, в настоящее время в районе ЧП работает патрульный корабль ВМС Дании Р523, шведский буксир и вертолет шведских спасателей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что летом этого года в Петербурге на воду сошло первое в России пассажирское электрическое судно.