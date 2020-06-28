Первое в России пассажирское электрическое судно сошло на воду в Петербурге

В Петербурге состоялся спуск на воду первого в России электрического судна Ecovolt.

Событие состоялось в субботу, 27 июня в Речном пассажирском порту в Петербурге. В рамках торжественного мероприятия прошла закладка электрического быстроходного катамарана Ecocruiser.

Напомним, катамаран Ecovolt представили публике в этом году в рамках Международной выставки «Нева 2019». Разработчиком судна является ООО «НПК МСА». Судно в основном предназначено для речных туристических прогулок и бизнес-встреч. На нем могут разместиться 60 пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты Санкт-Петербургского Крыловского государственного научного центра начали разработку универсального средства подъема разных объектов, которые когда-то затонули. В число таких объектов войдут, к примеру, корабли и подводные лодки.