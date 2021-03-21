В России с 1 мая упростят куплю-продажу подержанного авто через Портал «госуслуг»

С 1 мая 2021 года поменяется порядок покупки и продажи подержанных автомобилей. Осуществлять сделку станет возможно с помощью портала государственных услуг Российской Федерации. Об этом стало известно из приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Благодаря изменениям автолюбители смогут подписывать бумаги электронной подписью и отправлять документы онлайн на регистрацию в Государственную инспекцию по безопасности дорожного движения.

Это значительно облегчит процедуру купли-продажи.

Провести сделку через «Госуслуги» смогут только физические лица.

Также отмечается, что услуга касается только автомобилей с пробегом.

Совершая сделку, продавец должен загрузить на сайт пакет документов: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, при наличии полис ОСАГО на имя старого собственника и подать заявление на портале госуслуг.

Также продавцу нужно будет выбрать, оставлять ли себе госномер.

Специалисты сделали вывод, что оформление сделки через сайт госуслуг позволит покупателю узнать больше информации о машине и владельце.

Штрафы, задолженности, ограничения — все это станет прозрачным.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что немецкий автоконцерн Volkswagen планирует возглавить мировой рынок электромобилей в течение ближайших пяти лет, тем самым бросив вызов компании Tesla.