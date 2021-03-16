Volkswagen намерен выйти в мировые лидеры на рынке электромобилей к 2025 году

В прошлом году продажи электромобилей Volkswagen выросли более чем в три раза. Фото: Pixabay

В прошлом году продажи электромобилей Volkswagen выросли более чем в три раза. Фото: Pixabay

Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует возглавить мировой рынок электромобилей в течение ближайших пяти лет, тем самым бросив вызов компании Tesla.

Как сообщается на сайте автоконцерна, в прошлом году продажи электромобилей Volkswagen выросли более чем в три раза. В этом году планируется поставить порядка 1 млн машин.

В ближайшие пять лет Volkswagen вложит €46 млрд в производство транспорта с электрическими и гибридными двигателями. Уже к 2030 году автоконцерн собирается увеличить долю электрических автомобилей в общем объеме продаж в Европе до 60%.

Кроме того, в ближайшие 10 лет будет создана сеть из шести заводов по производству батарей для электрокаров. Они будут находиться в Европе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге планируют создавать электромобили на регулярной основе.