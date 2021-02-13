В Петербурге планируют создавать электромобили на регулярной основе

Власти Северной столицы планируют развивать в городе электромобилестроение. Создание такого транспорта станет одним из направлений развития экономики города.

Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в интервью радиостанции Business FM. По словам политика, создание электромобилей сможет привести к переформатированию рынка энергии.

«К электромобилю нужны заправки, батареи — экономическая модель будет другая», – поясни Евгений Елин.

Кроме этого, чиновник оценил состояние других сфер экономики в городе. Так он рассказал, что объем инвестиций в основной капитал города оценивается в 447,1 млрд рублей. В 2,6 раза увеличились вливания средств в сферу здравоохранения, а также на 31% увеличилось вложение средств в сферу информации и связи. Отметим, что Евгений Елин добавил о нехватке специалистов в сфере интернета в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге показали электромобиль «КАМА-1».