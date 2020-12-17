В Петербурге показали электромобиль «КАМА-1»: фоторепортаж Gazeta.SPb

Машину разработали и изготовили на основе технологии цифровых двойников и наукоемких платформенных решений.

В Санкт-Петербурге сегодня, 17 декабря, состоялась презентация ходового предсерийного образца электромобиля «КАМА-1». Посмотреть на него можно было в Научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Для тех, кто не смог присутствовать, Gazeta.SPb подготовила фоторепортаж.

Известно, что электромобиль разработали и изготовили на основе технологии цифровых двойников и наукоемких платформенных решений. Над ним трудились инженеры Политеха и сотрудники КамАЗа. Машина может развить скорость до 150 километров в час. Заряжается КАМА-1″ довольно быстро: достаточно около часа, чтобы машина была готова отправиться в путь.

Ожидается, что на дорогах электромобиль можно будет встретить уже в следующем году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что электромобиль, разработанный в Петербурге, запустят в массовое производство.