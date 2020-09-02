Электромобиль, разработанный в Петербурге, запустят в массовое производство

О точных датах запуска производства информации пока нет. Фото: pixabay.com

О точных датах запуска производства информации пока нет. Фото: pixabay.com

Производство электрокара, разработанный сотрудниками петербургского «Центра компьютерного инжиниринга» (CompMechLab), планируют поставить на поток.

На данный момент создана лишь опытная модель электрокроссовера, которой предстоит пройти испытания. В будущем дизайн небольшого по размерам автомобиля предлагается создавать индивидуально для каждого заказчика. Известно, что для кузова планируют использовать запчасти из алюминия, титана и карбона, пишет «РБК Санкт-Петербург».

Разработчики отмечают, что помимо запуска серийного производства необходимо позаботиться о создании достаточного количества станций для подзарядки. На данный момент тех, что есть на территории России, крайне мало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый отечественный электромобиль Zetta начнут выпускать в Тольятти уже в концу текущего года.