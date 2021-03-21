В Петербурге ограничат движение в тоннеле судопропускного сооружения С-1 

В Петербурге ограничат движение в тоннеле судопропускного сооружения С-1 
Ограничение движения в автодорожном тоннеле судопропускного сооружения С-1.Фото: Гугл карты

В Северной столице пройдут ремонтно-восстановительные работы в автодорожном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений. Об этом сообщает Дирекция этого Комплекса.

Поэтому на участке дороги вводятся временные ограничения движения автомобилей.

Движение будет приостановлено с Финской стороны внешнего кольца с 22.03.2021 по 23.03.2021.

А на Невской стороне внутреннего кольца проезд будет закрыт с 24.03.2021 по 25.03.2021.

Дирекция КЗС предупреждает, что для ввода и вывода дорожной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель, примерно на 7-10 минут.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что в течение 2021 года в Северной столице планируют отремонтировать почти 100 километров дорожного покрытия. На эти цели выделят 7,1 миллиард рублей.

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