Мать выпавшего из окна в Петербурге ребенка стала фигурантом уголовного дела

Мать выпавшего из окна в Петербурге ребенка стала фигурантом уголовного дела
Ребенок выпал из окна седьмого этажа на Мебельной. Фото: pixabay

Правоохранительные органы Петербурга открыли уголовное дело против матери, ребенок которой погиб при падении из окна в Приморском районе.

Пятилетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры на седьмом этаже на Мебельной улице. По данным следствия, мать мальчика в это время ушла в магазин, оставив ребенка дома одного.

Следователи провели проверку, после чего Следком открыл в отношении 30-летней петербурженки уголовное дело. Женщине вменяют статью о причинении смерти по неосторожности. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за неделю погибли трое детей при падении с высоты. В каждом случае дети забирались на подоконники и открывали окна, пока рядом не было взрослых.

В Следкоме обратились к петербуржцам с убедительной просьбой не оставлять детей одних рядом с открытыми окнами, особенно если на них установлены москитные сетки.

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