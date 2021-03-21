При взрыве самогонного аппарата в Колпино пострадали ребенок и трое взрослых

При взрыве самогонного аппарата в Колпино пострадали ребенок и трое взрослых
Ребенка госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Четыре человека получили травмы при взрыве, произошедшем из-за разгерметизации самогонного аппарата в Колпинском районе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на петербургское управление МВД, все произошло в квартире девятиэтажного жилого дома на улице Пролетарской в Колпино. В квартире на пятом этаже взорвался самогонный аппарат, взрывной волной выбило стекла на окнах. Возгорания не последовало.

На место происшествия вызвали экстренные службы. Прибывшие медики госпитализировали четырех человек, в том числе трехлетнего ребенка. У малыша диагностировали ожоги 15% тела второй-третьей степени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать выпавшего из окна в Петербурге ребенка стала фигурантом уголовного дела. По данным следствия, мать мальчика в это время ушла в магазин, оставив ребенка дома одного.

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При взрыве самогонного аппарата в Колпино пострадали ребенок и трое взрослых
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