При взрыве самогонного аппарата в Колпино пострадали ребенок и трое взрослых

Четыре человека получили травмы при взрыве, произошедшем из-за разгерметизации самогонного аппарата в Колпинском районе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на петербургское управление МВД, все произошло в квартире девятиэтажного жилого дома на улице Пролетарской в Колпино. В квартире на пятом этаже взорвался самогонный аппарат, взрывной волной выбило стекла на окнах. Возгорания не последовало.

На место происшествия вызвали экстренные службы. Прибывшие медики госпитализировали четырех человек, в том числе трехлетнего ребенка. У малыша диагностировали ожоги 15% тела второй-третьей степени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать выпавшего из окна в Петербурге ребенка стала фигурантом уголовного дела. По данным следствия, мать мальчика в это время ушла в магазин, оставив ребенка дома одного.