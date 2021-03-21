Врачи назвали причины постоянных головных болей

Весной зачастую причиной головных болей могут быть перепады температур и изменение погоды. Фото: Pixabay

Весной зачастую причиной головных болей могут быть перепады температур и изменение погоды. Фото: Pixabay

Врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики Лариса Алексеева раскрыли причины возникновения постоянных головных болей и рассказали, когда следует обратиться в больницу.

Ярцева заявила, что причину головных болей можно определить по их продолжительности, частоте и сопутствующим симптомам. По ее словам, в первую очередь любая головная боль возникает из-за стресса, перенапряжения и недосыпа. Поэтому врач посоветовала следить за режимами сна, труда и отдыха, передает RT.

Как уточняет специалист, головные боли могут быть спровоцированы повышенным артериальным давлением, а также глаукомой, которая часто бывает у пожилых людей. Также головные боли могут быть из-за долгой работы за компьютером, когда идет большая нагрузка не шейных отдел позвоночника. В этом случае нужно делать гимнастику и массаж.

Если человек принимает допустимую норму таблеток за сутки или это длится более пяти дней, то нужно выяснять причину вместе с врачами, заявила Ярцева.

По словам Алексеевой, весной зачастую причиной головных болей могут быть перепады температур и изменение погоды. Также головная боль может начаться из-за вредных привычек.

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