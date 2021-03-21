В Выборге ищут поджигателя автомобилей заведующей местного детского сада

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Женщина оценила ущерб в 2,5 миллиона рублей.

В Выборге сгорели два автомобиля: микроавтобус «Фольксваген крафтер» и разукомплектованный грузовой фургон «Мерседес». Об этом сегодня, 21 марта, пишет 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Все случилось на улице Новопоселковой. По предварительным данным, неизвестный поджег два автомобиля. Владелица машин оценила ущерб в 2,5 миллиона рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «умышленное уничтожение имущества путем поджога». Злоумышленник разыскивается, но пока что безуспешно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Савушкина спасатели потушили полыхающую иномарку. Сообщение о пожаре поступило в 13:16. Уже через десять минут пожар был ликвидирован.