На улице Савушкина спасатели потушили полыхающую иномарку

На Савушкина сгорел автомобиль. Фото: ГУ МЧС по СПб

На Савушкина сгорел автомобиль. Фото: ГУ МЧС по СПб

В Приморском районе Петербурга сотрудники МЧС ликвидировали автомобильный пожар. Огонь был потушен за 10 минут.

По сведениям городского управления МЧС России, в воскресенье, 21 марта, в час дня жители города вызвали пожарных. Все произошло у дома №37 по улице Савушкина.

К моменту прибытия спасателей, автомобиль марки «Киа» полностью сгорел. Огонь уничтожил все сгораемые части машины.

Сообщение о пожаре поступило в 13:16. Уже через десять минут пожар был ликвидирован. На месте происшествия от ведомства работали пять человек личного состава и одна единица техники. О пострадавших не сообщается.

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