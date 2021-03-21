В Рыбацком сгорела легковушка: у нее были проблемы с электрикой

Машина полыхала на платной автостоянке.

В Невском районе сегодня днем, 21 марта, произошел пожар на платной автостоянке. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте», а также в пресс-службе ГУ МЧС по городу и Ленинградской области.

Все случилось на Рыбацком проспекте у дома номер 23/2. Спасатели выехали на место инцидента ближе в шести часам вечера, а уже в 18:13 пожар был ликвидирован. Известно, что огонь успел уничтожить салон и отсек двигателя.

«Пожарные говорят: самопроизвольное возгорание. Проведут дознание — будет понятно»,

— написал знакомый с ситуацией участник группы «ДТП-ЧП-СПб».

Другие свидетели отметили, что владелец машины недавно ремонтировал автомобиль – у него были проблемы с электрикой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге ищут поджигателя автомобилей заведующей местного детского сада.