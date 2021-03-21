В Петербурге у строителей отобрали более 200 тысяч рублей

Неизвестные напали на мужчин, а затем скрылись в неизвестном направлении.

В Московском районе сегодня, 21 марта, произошло ограбление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Ленсовета. Там на двух строителей, 37 и 52 лет, напали двое неизвестных. Они заявили, что готовы убить своих жертв, если те не отдадут им все деньги. В итоге мужчины расстались с 205 тысячами рублей, после чего злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Полицейские уже возбудили уголовное дело из-за грабежа. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента и пытаются разыскать преступников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вооруженный ножом неизвестный ограбил офис микрозаймов в Петербурге. Полиция приняла меры к розыску и задержанию преступника. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.