Врач назвал неожиданную причину разрыва отношений

Врач заявила, что проблемы со здоровьем влияют на эмоциональное состояние. Фото: Pixabay

Врач заявила, что проблемы со здоровьем влияют на эмоциональное состояние. Фото: Pixabay

Он заявил, что на частые ссоры в семье могут влиять нарушения работы эндокринной системы.

Эндокринолог Ольга Деревянко рассказала о неожиданной причине разрыва отношений между возлюбленными. Своим мнением она поделилась в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Врач отметила, что люди, которые имеют проблемы с работой эндокринной системы, могут быть раздражительными. Это становится причиной ссор между людьми, которые иногда влияют на принятие решения о расставании.

«Психологи присылают пары, которые уже на грани разрыва, к эндокринологу. Выясняется, что там тиреотоксикоз, мы тиреотоксикоз компенсируем и восстанавливаем мир в семье»,

— рассказала она.

Деревянко заявила, что подобные проблемы решаются благодаря приему медикаментов. Также эмоции человека зависят от гормонального фона, так что важно следить за своим здоровьем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи назвали причины постоянных головных болей.