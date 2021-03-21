Модель Маша Вебер объяснила, как оказалась на отдыхе с Тимати

Она призвала не распускать слухи насчет ее отношений с рэпером.

Модель и участница реалити-шоу «Холостяк» Маша Вебер рассказала, по какой причине оказалась вместе с Тимати на Мальдивах. Своим комментарием она поделилась в разговоре с Peopletalk.

Девушка отметила, что Тимати пригласил ее на серфкэмп, пообещав научить серфингу. Благодаря этому Вебер смогла покорить волну, за что она очень благодарна рэперу. Она отметила, что не знает человека, который бы отказался от такой возможности. Модель также обратилась к поклонникам и попросила их не распускать слухи.

Напоминаем, что Вебер пришла на «Холостяк», чтобы бороться за сердце Тимати. После этого ее несколько раз видели в компании с рэпером, и фанаты предположили, что именно модель выбрал артист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тимати заявил, что шоу «Холостяк» с его участием закрывается.