Тимати заявил, что шоу «Холостяк» с его участием закрывается

Тимати заявил, что шоу &#171;Холостяк&#187; с его участием закрывается
Тимати стал новым участников шоу. Фото: vk.com/tnt

Рэпер отметил, что первый выпуск оскорбил многих, в связи с чем и было принято решение.

Рэпер Тимати рассказал, что «Холостяк» на ТНТ будет досрочно закрыт. Новостью он поделился в Instagram-аккаунте.

Артист отметил, что многие феминистки возмутились из-за выхода первой серии шоу. Они уверены, что несколько женщин на глазах у всей страны не должны бороться за сердце одного мужчины. Тимати принес извинения за то, что испортил кому-то настроение. Он также добавил, что большинство уже знает, каков будет финал, так как в сети появилась информация о девушке, которую Тимати выбрал себе в невесты.

«Извините. Я вынужден закрыть проект «Холостяк». Тем более вы уже рассекретили финал»,

— написал артист.

Пользователи не поверили в слова Тимати – они уверены, что таким образом артист привлекает внимание к проекту.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что продюсер шоу «Холостяк» рассказал, как выбирали невест для Тимати.

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