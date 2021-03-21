Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему завершил карьеру в UFC

Спортсмену не хочется быть причиной для переживаний матери.

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему решился на завершение карьеры. Об этом он рассказал ESPN.

Он отметил, что ушел из спорта ради спокойствия матери. Хабиб убежден, что доказал всем, что способен на многое и теперь он готов остановиться. Спортсмен уверен, что не мог поступить иначе.

«Кажется, что каждый бой, каждый тренировочный лагерь отнимает какие-то дни жизни у моей матери»,

— заявил российский спортсмен.

Напоминаем, что недавно Хабиб потерял отца, который был его тренером. Он скончался из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Хабибу Нурмагомедову могут присвоить звание Героя России. Наградить спортсмена за заслуги предложил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.