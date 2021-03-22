Стало известно об ухудшении самочувствия принца Чарльза после обвинений королевской семьи в расизме

Принц страдает морально – и не только из-за скандального интервью.

Принц Чарльз почувствовал ухудшение самочувствия после выхода скандального интервью принца Гарри и его супруги актрисы Меган Маркл. В связи с обвинениями королевской семьи в расизме принц начал жаловаться на психологические проблемы. Об этом пишут британские СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что на принца Чарльза повлияли не только заявления супругов, но также тяжелая болезнь принца Филиппа, которому в 2021 году может исполнится 100 лет. Напряженная ситуация давит на принца Чарльза и может негативно сказаться на его физическом здоровье.

Напоминаем, что Маркл и принц Гарри уверяли, что в Букингемском дворце процветают различные расовые предрассудки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти половина британцев осудили откровенное интервью принца Гарри и Меган Маркл. Согласно исследованию, проведенному социологической компанией YouGov, 47% назвали это интервью неуместным. Иначе считают 21% опрошенных. А 31% опрошенных не смогли определиться с ответом.