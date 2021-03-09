Почти половина британцев осудили откровенное интервью принца Гарри и Меган Маркл

Почти половина британцев осудили откровения принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

Накануне они рассказали в интервью Опре Уинфри о жизни в королевской семье

Согласно исследованию, проведенному социологической компанией YouGov, 47% назвали это интервью неуместным. Иначе считают 21% опрошенных. А 31% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Кроме того, 29% респондентов заявили, что после просмотра интервью они сильно (12%) или заметно (17%) симпатизируют принцу Гарри и Маркл. При этом 39% опрошенных отметили, что сильно (16%) или заметно (23%) сопереживают британской королевской семье в связи с разрывом с принцем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Меган Маркл ждет второго ребенка от принца Гарри. Новостью герцог поделился в Twitter после того, как в соцсетях опубликовали фотографию с беременной актрисой.