Названы продукты, которые чаще всего становятся причиной отравления

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин перечислил продукты, которые могут стать причиной пищевого отравления, и рассказал, как бороться с его последствиями.

По его словам, которые приводит радио Sputnik, человек может получить отравление от любой некачественной еды и напитков. Однако чаще всего отравление происходит из-за молочных продуктов: творога, сметаны и других производных молочной продукции.

Гастроэнтеролог объяснил, что если отравился один человек, значит он съел испорченный продукт, но если отравились все, то это уже была пищевая инфекция.

Также часто встречается отравление алкоголем, при котором будут все соответствующие симптомы: тошнота, рвота, понос, потеря сознания и вплоть до летального исхода.

Чтобы справиться с последствиями отравления, нужно принимать сорбенты, от активированного угля до более серьезных препаратов. Также нельзя останавливать рвоту и диарею, чтобы организм мог освободиться от некачественного продукта. Нужно пить много жидкости и при совсем плохом состоянии обратиться к врачу.

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