Невролог раскрыл идеальную позу для сна

Российский врач-невролог Евгений Соков рассказал об опасных позах для сна и назвал позу, которая будет полезна для здоровья.

В беседе с «Аргументами и фактами» специалист заявил, что во время сна лучше ложиться на правый бок и немного сгибать руки и ноги. По словам врача, в таком положении не будет происходить нагрузка на сердце от сдавливания средостением и легкими.

Соков призвал избегать сна на животе, поскольку повернутая набок голова в таком положении приводит к скручиванию артерий и вен на шее.

Также невролог посоветовал не спать на спине — человек не должен спать с выпрямленными руками и ногами, поскольку это «не совсем физиологично». Помимо этого, когда человек спит на спине, его расслабленный язык может смещаться к задней стенки глотки и затруднять дыхание.

Кроме того, вредно спать на слишком мягкой и тонкой подушке, либо на очень высокой или вовсе без нее. Это приводит к давлению на сосуды, что ухудшает отток крови от головы.

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