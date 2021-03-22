Невролог раскрыл идеальную позу для сна

Невролог раскрыл идеальную позу для сна
Также невролог посоветовал не спать на спине. Фото: pixabay

Российский врач-невролог Евгений Соков рассказал об опасных позах для сна и назвал позу, которая будет полезна для здоровья.

В беседе с «Аргументами и фактами» специалист заявил, что во время сна лучше ложиться на правый бок и немного сгибать руки и ноги. По словам врача, в таком положении не будет происходить нагрузка на сердце от сдавливания средостением и легкими.

Соков призвал избегать сна на животе, поскольку повернутая набок голова в таком положении приводит к скручиванию артерий и вен на шее.

Также невролог посоветовал не спать на спине — человек не должен спать с выпрямленными руками и ногами, поскольку это «не совсем физиологично». Помимо этого, когда человек спит на спине, его расслабленный язык может смещаться к задней стенки глотки и затруднять дыхание.

Кроме того, вредно спать на слишком мягкой и тонкой подушке, либо на очень высокой или вовсе без нее. Это приводит к давлению на сосуды, что ухудшает отток крови от головы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи назвали причины постоянных головных болей.

невролог позы для сна сон


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Шлиссельбурге за полчаса потушили горящий дом на 70 «квадратах»
Названы продукты, которые чаще всего становятся причиной отравления
Стало известно, в каких регионах самые высокие отраслевые зарплаты
Невролог раскрыл идеальную позу для сна
Врач оценил масштабы постковидного синдрома в России
В Москве кот спас годовалого ребенка, найденного у тела матери
Еврокомиссар заявил, что страны ЕС не нуждаются в вакцине «Спутник V»
Лавров предложил отходить от контролируемых Западом платежных систем и доллара