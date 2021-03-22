В Петербурге на уборку улиц вышла спецтехника

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противогололедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 22 марта дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами обрабатывают улицы в районе Коломяг, Старой Деревни, на Пороховых, в Щемиловке, Автово, на Юго-Западе. Посыпают реагентами КАД в районе Мурино и Янино. На Петроградке работают 17 дворников с ручным оборудованием.

Также спецтехника замечена в Петродворцовом, Кронштадском, Курортном, Колпинском.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.