В Петербурге начнутся технологические разводки мостов

В Петербурге начнутся технологические разводки мостов
Дворцовый мост. Фото: gov.spb.ru

На этой неделе состоятся технологические разводки семи мостов в Петербурге.

Сегодня ночью разведут Большеохтинский и Биржевой мосты. Технологический развод первого моста состоится с двух до пяти, а второго – с 02:00 до 04:55. Об этом в понедельник, 15 марта, информирует СПб ГБУ «Мостотрест».

В ночь с 23 на 24 марта разведут Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55.

В Санкт-Петербурге начинаются технологические разводки мостов. Фото: mostotrest-spb.ru

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что преднавигационный период 2021 года стартует с разводки Дворцового и Большеохтинского мостов. Мосты проверят на работоспособность уже этой ночью, с 15 на 16 марта.

ГБУ "Мостотрест" мосты разводка моста


 

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В Петербурге начнутся технологические разводки мостов