Телеведущий Иван Ургант подхватил коронавирус

Телеведущий Иван Ургант заразился коронавирусом. Он сообщил в Twitter днем 22 марта.

«Проверка скорости Твиттера. У меня КОВИД. Конец связи», — коротко написал он.

Каких-либо подробностей телеведущий не сообщил. Информации о том, будет шоу «Вечерний Ургант», нет.

Поклонники пожелали Ивану Урганту скорейшего выздоровления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шоумен и телеведущий Иван Ургант сообщил, что его коллегу по цеху Дмитрия Хрусталёва действительно госпитализировали в одну из больниц Северной столицы.