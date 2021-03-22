Телеведущий Иван Ургант подхватил коронавирус

Телеведущий Иван Ургант подхватил коронавирус
Иван Ургант. Фото: instagram

Телеведущий Иван Ургант заразился коронавирусом. Он сообщил в Twitter днем 22 марта.

«Проверка скорости Твиттера. У меня КОВИД. Конец связи», — коротко написал он.

Каких-либо подробностей телеведущий не сообщил. Информации о том, будет шоу «Вечерний Ургант», нет.

Поклонники пожелали Ивану Урганту скорейшего выздоровления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шоумен и телеведущий Иван Ургант сообщил, что его коллегу по цеху Дмитрия Хрусталёва действительно госпитализировали в одну из больниц Северной столицы.

иван ургант коронавирус телеведущий


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти от коронавируса привились свыше 61 тысячи человек
Доктор Мясников предупредил об угрозе вспышки туберкулёза в России
Коронавирус стал причиной смерти еще 35 петербуржцев
Телеведущий Иван Ургант подхватил коронавирус
COVID-19 подтвердили еще у 865 жителей Петербурга
От запрета фильмов до задержания детей: как в Петербурге три месяца борются ...
В Петербурге начнутся технологические разводки мостов
Петербургский ЗакС уточнит положения социального кодекса о защите блокадников