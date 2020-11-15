Иван Ургант подтвердил информацию о госпитализации Дмитрия Хрусталева в Петербурге

Ургант подтвердил, что Хрусталев находится в больнице. Фото: Instagram @urgantcom

Ургант подтвердил, что Хрусталев находится в больнице. Фото: Instagram @urgantcom

Шоумен и телеведущий Иван Ургант сообщил, что его коллегу по цеху Дмитрия Хрусталёва действительно госпитализировали в одну из больниц Северной столицы.

По информации соведущего Хрусталёва по «Вечернему Урганту», 41-летнему Дмитрию стало плохо. На данный момент он находится под наблюдением медиков, которые пытаются поставить диагноз, передает слова Урганта ТАСС. Официальные предположения врачей пока неизвестны.

Предварительной версией резкого ухудшения самочувствия телеведущего называют коронавирусную инфекцию. Отметим, что сейчас Хрусталев находится в реанимационном отделении больницы города Сестрорецк. По неподтвержденным данным, шоумена пришлось ввести в искусственную кому.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в интервью журналистке Ирине Шихман Дмитрий Хрусталев признавался в проблемах с алкоголем.