Хрусталев из «Вечернего Урганта» признался в алкоголизме

Хрусталев из &#171;Вечернего Урганта&#187; признался в алкоголизме
Хрусталев совсем не пьет больше. Фото: А поговорить? / YouTube

Комик заявил, что у него есть серьезные проблемы с алкоголем.

Комик Дмитрий Хрусталев рассказал о своих проблемах с алкоголем. Он поделился сокровенным в беседе с журналисткой Ириной Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».

Артист заверил, что перестал много пить несколько лет назад, так как зависимость начала мешать ему жить. Он напомнил, что алкоголь является ядом и приносит много вреда. Хрусталев считает, что спиртное разрушает личную жизнь, здоровье и репутацию. Он добавил, что не виноват в том, что заболел алкоголизмом.

«Никто не хочет жить с алкоголиком»,

— подытожил Хрусталев.

Сейчас юморист совсем не пьет, ходит на йогу и делает иглоукалывание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Варнава рассказала, как уснула во время секса с Хрусталевым. Артистка не знает, сыграло ли это роль при расставании, но думает, что нет.

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