Хрусталев из «Вечернего Урганта» признался в алкоголизме

Комик заявил, что у него есть серьезные проблемы с алкоголем.
Комик Дмитрий Хрусталев рассказал о своих проблемах с алкоголем. Он поделился сокровенным в беседе с журналисткой Ириной Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».
Артист заверил, что перестал много пить несколько лет назад, так как зависимость начала мешать ему жить. Он напомнил, что алкоголь является ядом и приносит много вреда. Хрусталев считает, что спиртное разрушает личную жизнь, здоровье и репутацию. Он добавил, что не виноват в том, что заболел алкоголизмом.
«Никто не хочет жить с алкоголиком»,
— подытожил Хрусталев.
Сейчас юморист совсем не пьет, ходит на йогу и делает иглоукалывание.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Варнава рассказала, как уснула во время секса с Хрусталевым. Артистка не знает, сыграло ли это роль при расставании, но думает, что нет.