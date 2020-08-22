Варнава рассказала, как уснула во время секса с Хрусталевым

Артистка не знает, сыграло ли это роль при расставании, но думает, что нет.

Российская актриса Екатерина Варнава рассказала, как складывались ее отношения с Дмитрием Хрусталевым. Они расстались довольно давно, но артистку до сих пор спрашивает об этом периоде ее жизни. Варнава призналась, что никогда не симулировала в постели с экс-возлюбленным, но однажды произошел смешной случай. Артистка вернулась домой после долгих гастролей и была очень уставшей, поэтому уснула прямо во время секса с Хрусталевым. Спустя некоторое время пара рассталась и Варнава до сих пор гадает, сыграло ли это роль, пишет «СтарХит».

Варнава редко делится подробностями личной жизни. Так, о своем романе с танцором она молчала долгое время – то же было при разрыве.

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