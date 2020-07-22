Давид Манукян прокомментировал слухи о расставании с Ольгой Бузовой

Давид Манукян прокомментировал слухи о расставании с Ольгой Бузовой
Ольга Бузова с возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Фото: instagram.com/buzova86

Блогер призвал не читать желтую прессу.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Блогер Давид Манукян снял несколько «сториз», в которых прокомментировал слухи о расставании с певицей Ольгой Бузовой. Он заявил, что не нужно верить всему, о чем пишут в желтой прессе. Артист уверяет, что подобные издания распространяют неподтвержденные слухи. Манукян подчеркнул, что только он сам знает правдивые данные, поэтому призвал верить только первоисточникам.

Напоминаем, что поклонники решили, будто Бузова и Манукян расстались. Парочка, которая демонстрировала свои отношения в социальных сетях, вдруг перестала взаимодействовать в рамках Instagram. Фанаты заметили, что они не снимает видео и не делают общих фото, а также не реагируют на посты друг друга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова хочет перекраситься на фоне слухов о расставании.

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