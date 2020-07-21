Бузова хочет перекраситься на фоне слухов о расставании

Певица была блондинкой и сменил имидж после ухода футболиста Тарасова.

Певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками фотографией, на которой она примеряет парик со светлыми пепельными волосами. Она спросила у поклонников, стоит ли ей перекраситься в блондинку или нет. Поклонники решили, что артистка стремится сменить имидж из-за сложностей в отношениях с блогером Давидом Манукяном.

Пара никак не комментирует слухи о расставании, но все время подогревает интерес к этой теме своими постами или «сторизами». Бузова и Манукян перестали появляться вместе, не комментируют публикации друг друга, а также не выкладывают совместные фото или видео.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова прокомментировала свое похищение в центре Москвы. Артистка заявила, что сейчас с ней все хорошо.