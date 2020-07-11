Бузова прокомментировала свое похищение в центре Москвы

Артистка заявила, что сейчас с ней все хорошо.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Звезда не выходила на связь около 10 часов и наконец прервала молчание, чтобы прокомментировать видео, на котором какие-то мужчины хватают ее и тащат в неизвестном направлении. Многие расценили случившееся как похищение, а Бузова отмечает, что расскажет все подробности в понедельник – пока что она не готова к откровениям.

Артистка призналась, что пережила сильный стресс. Она призвала журналистов проверять информацию, которую они публикуют. Также звезда заверила, что все будут в шоке, когда узнают правду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова показала подписчикам квартиру за 120 млн рублей.