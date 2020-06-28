Бузова показала подписчикам квартиру за 120 млн рублей

Бузова показала подписчикам квартиру за 120 млн рублей
Бузова показала квартиру, в которой будет жить. Фото: Instagram

Артистка рассказала, что наконец готов дизайн-проект, осталось его осуществить.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Обо всем певица Ольга Бузова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она заявила, что наконец готов дизайн-проект – над ним бились некоторое время, чтобы квартира превратилась в настоящее произведение искусства. Артистка очень рада своей покупке и показала документы лишь мельком – видимо, девушка не хочет раскрывать все свои планы. Отмечается, что за один квадратный метр отремонтированной площади обойдется Бузовой в среднем в семь тысяч рублей, пишет СтарХит.

Напоминаем, что жить артистка будет недалеко от МГУ им. Ломоносова. Там она приобрела квартиру за 120 миллионов рублей. Сейчас она снимает жилплощадь на юго-западе Москвы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бойфренд Ольги Бузовой потратил на шоппинг миллион рублей.

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