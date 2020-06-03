Бойфренд Ольги Бузовой потратил на шоппинг миллион рублей

Манукян и Бузова встречаются уже около года. Фото: Instagram @dava_mb

Манукян и Бузова встречаются уже около года. Фото: Instagram @dava_mb

Бойфренд популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой, блогер и музыкант Давид Манукян рассказал о люксовом шоппинге в ЦУМе, чем вызвал недовольство поклонников.

Давид поделился, что решил поднять настроение и отправился за покупками в московский ЦУМ, где оставил около миллиона рублей на одежду от элитных брендов. Блогер показал кроссовки за 60-70 тысяч рублей, куртку более чем за 90 тысяч, и рассказал, что не забыл про свою возлюбленную — он приготовил Бузовой подарок, приобретенный в ювелирном магазине.

Подписчики возмущены «наглым» поведением Манукяна, однако он считает, что имеет на это полное право — ведь все деньги, которыми распоряжается сейчас, блогер заработал самостоятельно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова рассказала про нападение агрессивного поклонника.