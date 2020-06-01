Ольга Бузова рассказала, как на нее напал мужчина

Певица призналась, что иногда поклонники ведут себя агрессивно.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала телеканалу НТВ в программе «Ты не поверишь!». Она заявила, что однажды на нее напал один из поклонников. Все произошло несколько лет назад, во время одного из первых выступлений Бузовой. Певица вспомнила, как на сцену вышел мужчина и набросился на нее. В результате у Бузовой была травмирована губа.

Порой поклонники после концерта кидаются на машину – в такие моменты артистке очень страшно. Она добавила, что усилила охрану, теперь у нее есть три телохранителя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком офиса «Альфа-банка» в Москве. Бузова отметила, что эта новость повергла ее в шок.