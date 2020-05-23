Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком офиса «Альфа-банка» в Москве

Певица Ольга Бузова рассказала, что приехала бы на переговоры с захватчиком офиса «Альфа-банка» в Москве, который по данным некоторых СМИ, хотел увидеться с ней.

Бузова отметила, что эта новость повергла ее в шок.

«Я хочу сказать, что я бы приехала в любой момент на встречу и разговор с террористом, если бы от меня это было нужно и ко мне бы обратились правоохранительные органы, если бы я могла помочь», — написала она в Instagram.

Напомним, в субботу, 23 мая, в отделение «Альфа-банка» на улице Земляной вал в Москве вошел мужчина с сумкой и заявил, что у него бомба. В здание в этот момент находились шесть человек. Его удалось задержать во время проведения переговоров. Здание офиса взяли штурмом. В результате операции никто не пострадал. Полиция установила личность мужчины, пытавшегося захватить заложников в отделении «Альфа-банка» в Москве. Им оказался 34-летний житель Тюменской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный мужчина захватил заложников в офисе «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве. Он угрожает взорвать здание. Неизвестный одет в черную куртку и спортивные штаны. Лицо его скрыто маской. Личность захватчика пока не установлена.