Доктор Мясников предупредил об угрозе вспышки туберкулёза в России

Доктор Мясников предупредил об угрозе вспышки туберкулёза в России
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об угрозе вспышки туберкулёза в России из-за пандемии коронавируса.

«Туберкулез никуда не уходил. За снижением медицинского внимания из-за COVID нас ждет волна — это 100%. Мы не в лучшем положении»,- цитирует его URA.RU.

Он отметил, что положение России хуже, чем в европейских странах и США.

«У нас на 100 тысяч населения от 60 до 100 заболевших, тогда как во многих странах около 10», — отметил Мясников.

По его словам, справиться я с туберкулёзом будет тяжелее из-за резистентности к антибиотикам.

С начала пандемии в России выявлено 4 466 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 95 391 летальный исход, выздоровели 4 077 185 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам известного российского телеведущего и врача Александра Мясникова, для поддержания здоровья женщинам необходимо следить за уровнем витамина D и кальция в организме. Этому способствуют сыр тофу, соевые бобы, льняное масло и куркума.

Александр Мясников коронавирус туберкулез


 

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