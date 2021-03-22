В Подмосковье собаки задушили шарфом 11-летниюю девочку во время игры

В Подмосковье ребенок погиб от удушения шарфом во время игры с собаками.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 21 марта, в городе Истра.

По предварительной информации, 11-летняя девочка вышла на прогулку с двумя собаками во двор дома. При этом ее родители находились в доме. Ребенка без сознания обнаружили соседи.

По предварительным данным, две собаки породы кане-корсо случайно задушили девочку шарфом во время игры, сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона. Назначена экспертиза. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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