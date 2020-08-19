В Дзержинске семья стала заложниками собственной собаки

В Нижегородской области разъяренный бойцовский пес заставил хозяев вызвать полицию и спасателей.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в Дзержинске семья с ребенком стала заложниками своего американского стаффордширского терьера (амстафф). По словам хозяев, их пес, который обычно был добрым и игривым, внезапно стал агрессивным. Испуганные отец и сын спрятались в комнате и вызвали экстренные службы. Выбежать из квартиры удалось лишь хозяйке питомца.

Спасатели вызволили отца и сына из квартиры через окно с помощью пожарной лестницы. Перед этим владельцам пса пришлось подпереть дверь, а полицейские с щитами в это время отвлекали животное.

Оказалось, что псу удалось укусить мужчину, когда тот подставил руку, чтобы защититься. По словам мужчины, у пса и раньше бывали вспышки агрессии, однако в этот раз у него «крышу снесло».

Кинологам, которые пытались угомонить пса, пришлось поставить собаке укол успокоительного. Они также порекомендовали хозяевам усыпить питомца из-за проблем в его поведении, однако те отказались.

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