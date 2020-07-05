В Тольятти стая бродячих собак напала на гуляющих детей

В Тольятти стая бродячих собак напала на гуляющих детей
Местные жители отмечают, что это далеко не первое нападение бродячих собак на детей, а также обратились к городским властям с просьбой принять меры. Фото: pixabay.com

В городе Тольятти в Самарской области произошел несчастный случай: на группу маленьких детей, гулявших на детской площадке, напали бродячие собаки.

Видеозапись происшествия попала на камеры видеонаблюдения. Нападение произошло в субботу, 4 июля, сообщает портал «Новости Тольятти», около 23 часов. Трое детей мирно играли во дворе жилого дома, когда из-за трансформаторной будки внезапно выбежали разъяренные псы. Они сразу же двинулись на детей.

Одного из школьников стае удалось схватить, они начали кусать его и несколько метров тащили по земле. К счастью, в этот момент неподалеку находились взрослые, которым удалось отбить мальчика у собак. Пострадавший из-за серьезных травм даже не смог сам дойти домой. Текущее состояние ребенка неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на избирательном участке на журналиста напали и избили.

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