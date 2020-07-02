В Петербурге нашли нарушения на участке, где напали на журналиста

В Петербурге нашли нарушения на участке, где напали на журналиста
Голосование по поправкам в Конституцию длилось неделю. Фото: Baltphoto

Пришлось аннулировать 35 бюллетеней, так как были выявлены недостатки в оформлении результатов.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем сообщает ТАСС. Член городского избиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа рассказал, что на участке, где журналистку Давиду Френкелю сломали руку, недействительными были признаны 35 бюллетеней. Остальные бюллетени у комиссии вопросов не вызывают.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась видеозапись. На ней сотрудники правоохранительных органов пытаются выпроводить журналиста с избирательного участка. Подобное поведение полицейских закончилось для Френкеля переломом руки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что больше 77% жителей Петербурга поддержали поправки к Конституции. В России, по данным ЦИК на 10 утра, обработано 100% протоколов. Внесений изменений в Конституцию РФ поддержали 77,92% человек.

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