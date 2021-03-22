Париж, Хельсинки, Амстердам: куда разрешают летать петербуржцам и почему не стоит спешить паковать чемоданы

Самолеты в Париж из Петербурга будут летать раз в неделю. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Самолеты в Париж из Петербурга будут летать раз в неделю. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В понедельник, 22 марта, появилась очередная новость, которая могла заставить истаскивавшихся по путешествиям петербуржцев броситься собирать чемоданы. Из Пулково возобновились рейсы в Париж. Кому-то придется разочароваться — возобновление рейсов не означает открытие границ. Gazeta.SPb рассказывает, куда и кому можно вылететь из Петербурга.

В Пулково объявили о возобновлении регулярных рейсов между Петербургом и Парижем. Самолеты будут вылетать раз в неделю, по субботам. Перевозить пассажиров будут Airbus A319 и A320.

При этом возобновление авиасообщения не означает открытие границ. На территорию Франции по-прежнему могут въезжать граждане ЕС и приравненные к ним, их супруги и дети. Россияне могут только транзитом возвращаться на родину через аэропорт Франции.

На рейс также пустят россиян, которые следуют через французский аэропорт в страну пребывания при предъявлении вида на жительства.

Всем россиянам старше 11 лет, придется также предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. О может быть взят не более, чем за 72 часа до вылета. Переводить бумагу нужно на английский и французский языки.

Летать из Петербурга можно и в Хельсинки. В стране правда, в настоящее время еще действует локдаун из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Визу в настоящее время могут получить только члены семей граждан Евросоюза или Финляндии, люди, которым необходимо попасть в страну по неотложным семейным делам, владельцы недвижимости на территории Финляндии и некоторые другие.

Для петербуржцев также доступны рейсы в Армению, Белоруссию, Турцию и ОАЭ. Пассажирам потребуется отрицательный результат ПЦР-теста. Проще всего попасть в Танзанию. Для путешествия на Занзибар сегодня не нужно проходить тестирование, если этого не требует авиакомпания. По прибытии пассажирам измерят температуру.

Из Петербурга продолжают летать рейсы в Германию, Швейцарию, Нидерланды и на Кипр. Все эти страны ограничили список категорий пассажиров, которым открыли въезд. Некоторые из них также требуют получить специальное разрешение.