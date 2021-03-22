У светофора на Гатчинском могут быть другие жертвы: пока идет проверка, петербуржцы рассказывают о пострадавших от удара током собаках

У светофора на Гатчинском могут быть другие жертвы: пока идет проверка, петербуржцы рассказывают о пострадавших от удара током собаках
Место происшествия. Фото: vk.com/krasnoe_selo

В Петербурге продолжается проверка светофора на Гатчинском шоссе, где накануне от удара током могла погибнуть собака. Пока специалисты выясняют, был ли инцидент на самом деле, горожане рассказывают, что это не первый случай, когда животных бьет током на этом месте.

Сообщение о трагедии появилось 21 марта в группе «Транспортный коллапс, Красный Село» в социальной сети «ВКонтакте». Там же опубликовали жуткое видео гибели собаки. На кадрах видно, как девочка выгуливает пса. В какой-то момент животное падает рядом со светофором.

Вскоре в группе нашлась и мать девочки. Она рассказала, что собаку, любимого питомца, звали Джульеттой. По ее словам, дочь пришлось долго успокаивать – Джульетта была ее лучшим другом.

Погибшая собака. Фото: скриншот vk.com/krasnoe_selo

По данным Дирекции по организации дорожного движения в Петербурге СПб ГКУ «ДОДД», которая, в том числе отвечает за эксплуатацию светофоров, животное погибло 21 марта около 15:00.

В тот же день специалисты обследователи светофор, но недостатков не обнаружили. Светофор решили отключить и назначить дополнительную поверку с привлечением электролаборатории.

Как сообщили в дирекции Gazeta.SPb, огораживать светофор не стали – достаточно было отключить его.

«На месте продолжает работать электролаборатория. Еще непонятно, что произошло на самом деле», — добавили в СПб ГКУ «ДОДД».

Между тем, петербуржцы утверждают, что это далеко не первый случай удара током на этом месте. В соцсети «ВКонтакте» начали появляться сообщения от пользователей, которые утверждают, что их собаки вели себя странно, проходя рядом с этим светофором.

Петербуржцы рассказывают о пострадавших собаках. Фото: скриншот vk.com/krasnoe_selo

Напомним, что СПб ГКУ «ДОДД» является подведомственным учреждением комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Работу этого ведомства контролирует и координирует вице-губернатор Максим Соколов.

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